Mutmaßliche Schleuser wegen arrangierter Ehen vor Gericht

Stuttgart Sie soll Dutzende Scheinehen arrangiert und damit enormen Profit gemacht haben. Ein lukratives Geschäft, das funktioniert und die Behörden vor Probleme stellt. Nun kommt eine mutmaßliche Bande von Schleusern in Stuttgart vor Gericht.

Eine mutmaßliche Bande von Schleusern muss sich in den kommenden Monaten in Stuttgart vor Gericht verantworten, weil sie Dutzende Scheinehen arrangiert haben soll. Die acht angeklagten Vermittler kommen vor allem aus Indien. Sie waren im vergangenen Mai nach monatelangen Ermittlungen bei einer Razzia in mehreren Städten in Baden-Württemberg und im Saarland festgenommen worden und sitzen seither in Untersuchungshaft.