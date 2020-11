Mutmaßliche Trickbetrüger vor Gericht

Der Haupteingang des Landgerichts. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Frankenthal Vor dem Landgericht Frankenthal hat der Prozess gegen eine Frau und drei Männer begonnen, die sich als Polizisten ausgegeben und so ältere Menschen um Geld betrogen haben sollen. Einer der Angeklagten habe coronabedingt nicht am Prozessauftakt teilnehmen können, teilte ein Gerichtssprecher am Donnerstag mit.

Am Vor- und Nachmittag fanden den Angaben zufolge Gespräche zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung statt. Am frühen Nachmittag hätten die Plädoyers stattgefunden, nach einer Pause sei noch am Donnerstag mit einem Urteil zu rechnen, so der Sprecher. Gegen den Angeklagten, der nicht teilnehmen konnte, werde zu einem späteren Zeitpunkt der Prozess getrennt geführt.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten gewerbs- und bandenmäßigen Betrug vor. Sie sollen in unterschiedlicher Besetzung dabei geholfen haben, Senioren um fünfstellige Geldbeträge zu bringen.