Mutmaßlichem „deutschen Taliban“ droht lebenslange Haft

FOTO: Roland Weihrauch FOTO: Roland Weihrauch

Einem mutmaßlichen „deutschen Taliban“ droht lebenslange Haft. Er soll in Afghanistan in einer Eliteeinheit gekämpft haben. Am Mittwoch begann in Düsseldorf der Prozess gegen den 37-Jährigen. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm Terrorismus, versuchten Mord und die Nutzung von Kriegswaffen vor. dpa