Mutmaßlicher Amokfahrer von Trier vor Gericht

Ein Schild am Landgericht in Trier. Foto: picture alliance / Birgit Reichert/dpa/Archivbild

Trier Der Prozess um die tödliche Amokfahrt in Trier beginnt: Ein Mann raste mit einem SUV durch die Fußgängerzone, tötete und verletzte gezielt Passanten. Die Tat hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst.

Es waren vier Minuten, die Leben zerstörten und eine Stadt in Schrecken versetzten: Fast neun Monate nach der tödlichen Amokfahrt in Trier beginnt an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Die Anklage wirft dem 51-Jährigen fünffachen Mord und versuchten Mord in 18 weiteren Fällen vor. 14 Menschen wurden bei der Amokfahrt schwer verletzt, vier hatten dem Fahrzeug noch im letzten Moment ausweichen können.