Nach einer langen Verfolgungsjagd durch das Saarland und Rheinland-Pfalz befindet sich einer der beiden mutmaßlichen Autodiebe am Montag weiter auf der Flucht. Die Polizei hatte am Sonntagmorgen die beiden Franzosen über 130 Kilometer verfolgt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. dpa

Den 21-jährigen Fahrer des als gestohlen gemeldeten Autos konnten die Beamten schließlich in Ludwigshafen festnehmen, sein Mitfahrer flüchtete.

Das Duo war den Angaben zufolge in Saarbrücken vor einer Polizeikontrolle auf die A6 geflüchtet und dann in Ludwigshafen in einer Tempo-30-Zone mit einem Pfeiler kollidiert. Der Fahrer war alkoholisiert. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.

