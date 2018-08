später lesen Mutmaßlicher Brandstifter in Kaiserslautern gefasst FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Nach mehreren Fällen von Brandstiftung in Kaiserslautern ist gegen einen 34-jährigen Mann Haftbefehl erlassen worden. Der Mann stehe im Verdacht, für eine Brandstiftung sowie eine Sachbeschädigung in der Stadt verantwortlich zu sein, teilten das Polizeipräsidium Westpfalz und die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Mittwoch mit. dpa