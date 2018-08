später lesen Mutmaßlicher Drogenring zerschlagen: Verdächtige in Haft FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Der Zoll hat bei einer Razzia in insgesamt 13 Wohnungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eine mutmaßliche Bande von Drogenhändlern ausgehoben. Sechs Verdächtige seien in Folge der Durchsuchungen am Montag vergangener Woche verhaftet worden, teilte der Zoll in Stuttgart am Freitag mit. dpa