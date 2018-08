später lesen Mutmaßlicher Graffiti-Sprayer schlägt Polizist: Festnahmen FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Ein mutmaßlicher Graffiti-Sprayer hat am frühen Samstagmorgen einem Polizisten in Bingen am Rhein einen Faustschlag ins Gesicht verpasst und ihn leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Anwohner bemerkt, dass vier Männer am zentralen Omnibusbahnhof der Stadt eine Mauer besprühen und die Polizei verständigt. dpa