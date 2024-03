Oberlandesgericht Koblenz Mutmaßlicher Kriegsverbrecher ab April vor Gericht

Der 44-jährige syrische Staatsangehörige habe sich 2015 dem IS angeschlossen und für diesen etwa Wachdienste übernommen. Bereits kurz danach habe er an einem Checkpoint des IS aus kurzer Entfernung mehrfach auf eine flüchtende Person geschossen, hieß es. Laut Mitteilung soll der Angeklagte zudem vier Kämpfer der oppositionellen Freien Syrischen Armee zu ihrer Hinrichtung transportiert haben. Einen der Gefangenen habe die Gruppe mit einem Seil an ihr Fahrzeug gebunden und ihn mit 40 Kilometern pro Stunde und mehr durch die Stadt geschleift. Dabei sei das Opfer gestorben. Der Angeklagte soll bis Ende Juni 2015 vor Ort Mitglied des IS gewesen sein.