Mutmaßlicher Mordversuch bei „Aktenzeichen XY...ungelöst“

Fast eineinhalb Jahre nach einem mutmaßlichen Mordversuch in Osburg (Kreis Trier-Saarburg) kommt der Fall am 9. Januar in die ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“. Die Ermittler hoffen, durch neue Hinweise den Täter zu finden. dpa