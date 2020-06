Mutmaßlicher Raser kracht in Wagen: Beide Fahrer verletzt

Ein Rettungsassistent steigt in einen Rettungswagen. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa

Neunkirchen Wohl weil ein 47-Jähriger zu schnell gefahren ist, ist er bei Neunkirchen mit seinem Wagen in ein vorausfahrendes Auto gekracht und hat dessen Fahrer und sich selbst verletzt. Der 59-Jährige wurde bei dem Unfall auf der BAB6 am Sonntagabend eingeklemmt, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.



