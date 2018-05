später lesen Mutmaßliches Sexualverbrechen am Rande eines Rockkonzerts FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Twittern

Teilen



Am Rande des Konzerts einer Rockband soll eine 19 Jahre alte Frau in Bingen vergewaltigt worden sein. Die Polizei in Bad Kreuznach, die in dem Fall vom Samstagabend ermittelt, teilte am Montag mit, die junge Frau sei offensichtlich Opfer eines Sexualverbrechens geworden. Weitergehende Erkenntnisse gebe es bislang noch nicht, sagte auch der Mainzer Oberstaatsanwalt Gerd Deutschler. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. dpa