später lesen Mutter fährt Kindern im Zug davon Teilen

Twittern

Teilen



Mutterseelenallein am Bahngleis: Eine Mutter hat am Augsburger Hauptbahnhof noch schnell ihren im Abteil vergessenen Schal holen wollen, doch just dann fuhr der Zug los. Ihre zwei Töchter im Alter von einem und sechs Jahren sowie der neunjährige Sohn standen plötzlich allein da, wie die Bundespolizei am Montag berichtete. dpa