Mutter getötet: Staatsanwaltschaft beantragt Unterbringung

Nach tödlichen Schlägen gegen seine Mutter in der Westerwaldgemeinde Pottum soll der mutmaßliche Täter in der Psychiatrie untergebracht werden. Es sei eine so genannte Antragsschrift beim Landgericht in Koblenz eingereicht worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. dpa