Eine Mutter hat in Andernach ihr dreijähriges Mädchen in einem Regionalzug vergessen. Wie die Polizei mitteilte, wandte sich die kaum deutsch sprechende Frau am Bahnhof aufgeregt an einen Passanten, der die Beamten informierte. Um das kleine Mädchen im Zug habe sich ein Fahrgast gekümmert, der sie in Koblenz schließlich dem Vater übergab. „Somit ist das Kind wieder wohlbehalten zu Hause“, teilte die Polizei mit. dpa