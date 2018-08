Mutter von getöteter Mia sagt vor dem Landgericht Landau aus

Das Landgericht Landau hat im Mordprozess gegen Abdul D. die Mutter der getöteten Mia aus Kandel angehört. Außerdem seien am Freitag ein Psychologe sowie zwei Mitarbeiterinnen des Frankfurter Jugendamtes in den Zeugenstand berufen worden, sagte der Anwalt des Angeklagten, Maximilian Endler, am Rande der Verhandlung. dpa

Die Atmosphäre sei auch am achten Verhandlungstag sachlich und konzentriert gewesen.

Abdul D. soll Mia am 27. Dezember 2017 aus Eifersucht und Rache in einem Drogeriemarkt im pfälzischen Kandel erstochen haben. Der mutmaßlich aus Afghanistan stammende Flüchtling war der Ex-Freund der 15-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft geht von Mord aus, da er heimtückisch und aus niederen Beweggründen gehandelt habe. Am ersten Verhandlungstag am 18. Juni hatte der Angeklagte seinem Verteidiger zufolge Reue bekundet.

Der Verfahren wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt, da der Angeklagte zur Tatzeit möglicherweise minderjährig war. Laut einem Gutachten dürfte er zwischen 17 Jahren und sechs Monaten und 20 Jahren alt gewesen sein. Die Verteidigung zweifelt das Gutachten an. Am sechsten Verhandlungstag hatte Endler gesagt, dass er nicht mehr mit einer Diskussion über das Alter von Abul D. rechne. Der Angeklagte war vom Jugendamt Frankfurt registriert worden.

Der Prozess ist bis Ende August terminiert. Ob die Urteilsverkündung wie geplant am 29. August stattfinde, könne derzeit aber noch nicht abschließend bewertet werden, teilte das Gericht am Freitag mit. In den letzten Wochen hatte sich der Ablauf des Verfahrens immer wieder verschoben, da etwa Zeugen nicht vor Gericht erschienen waren.

Mitteilung des Landgerichts Landau