Mysteriöses Meisensterben auch in der Region

Trier Tausende Vögel sind seit März in Deutschland an einer unbekannten Krankheit verendet. Der Nabu bittet Bürger um Hilfe.

Vogelliebhaber machen sich derzeit große Sorgen um heimische Blaumeisen: Seit Mitte März grassiert in Deutschland – und besonders intensiv in Rheinland-Pfalz – eine bislang unbekannte und offenbar sehr ansteckende Krankheit, die die blaugelben Vögelchen dahinrafft. Mehr als 8000 verendete Tiere wurden dem Nabu bis Mitte April deutschlandweit gemeldet, darunter vereinzelt auch Kohlmeisen und andere Singvögel.

Besonders viele Meldungen kamen unter anderem aus den Kreisen Cochem-Zell und Rhein-Hunsrück, die unmittelbar an die Region Trier angrenzen. Auch beim Nabu Region Trier haben sich in den vergangenen Wochen Dutzende Menschen gemeldet, die meist nicht nur eine, sondern mehrere kranke oder tote Meisen in ihren Gärten gefunden hatten.