Sommerspektakel Mythos Freibad - „Urlaub und Utopie gleich um die Ecke“

Die Ferien in Rheinland-Pfalz und im Saarland sind vorbei, die Tage werden kürzer, die Freibadbesuche nehmen ab. Für viele ist Sommer gleichbedeutend mit Schwimmen - für manche im Mittelmeer, für andere im Freibad. Der in Kaiserslautern geborene Autor Arno Frank beschreibt in seinem Roman „Seemann vom Siebener“ einen Sommertag zwischen Sprungturm und Liegewiese. Selten hat jemand Leichtigkeit, Melancholie und Rivalität in Badehose und Bikini so packend beschrieben.