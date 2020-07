Rheinland-Pfalz : Ein Lavendel und bitterböse Ironie für Landesregierung

(flor) Diesen Lavendel würde die Landesregierung gewiss nicht mehr verschenken ... Warten Krankenpfleger vergeblich auf einen Bonus in der Corona-Krise, bemängeln niedrige Löhne und beklagen hohe Belastung, brachte Wissenschaftsstaatssekretär Denis Alt (SPD) der Unimedizin Mainz vor wenigen Wochen als Dankeschön einen Lavendelstrauch mit.

Verdi-Mitglieder in Rheinland-Pfalz revanchierten sich nun auf ihre Weise. In einem Youtube-Video zeigen sie unter dem Stichwort #Lavendelgate, wie sie in einem Park nahe der Unimedizin einen Lavendelstrauch ausbuddeln, diesen mit einer Rikscha zu der Mainzer Staatskanzlei fahren, dort vor den Zäunen in einem Beet eingraben und Dank an die Landesregierung aussprechen, der vor bitterböser Ironie trieft.