Na so was! Schon 1500 Briefe an den Nikolaus angekommen

St. Nikolaus Auch wenn es noch nicht einmal richtig Sommer ist: Es gibt viele Kinder, die jetzt schon an den Nikolaus denken. In diesem Jahr seien bereits rund 1500 Briefe aus aller Welt beim Nikolauspostamt im saarländischen St. Nikolaus eingegangen, sagte der Vorsitzende vom Festausschuss St. Nikolaus, Peter Gerecke, der Deutschen Presse-Agentur.

Seit mehr als 50 Jahren schreiben Kinder „An den Nikolaus“ in dem kleinen Ort in der Gemeinde Großrosseln nahe der französischen Grenze. Nach Angaben der Deutschen Post ist es das älteste Nikolauspostamt in Deutschland. Die Partnerschaft zwischen dem Festausschuss und der Post besteht seit 1967. In Deutschland gibt es sieben Weihnachtspostfilialen, an die Kinder ihre Briefe an Weihnachtsmann, Christkind oder Nikolaus schicken können.