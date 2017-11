später lesen NABU-Aufruf: Misteln und Nester melden FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

In den Wintermonaten sind Misteln und Nester von Vögeln oder Eichhörnchen in den nun laubfreien Bäumen besonders gut zu sehen. Daher rufen der Naturschutzbund (Nabu) Rheinland-Pfalz und das Portal Naturgucker.de dazu auf, Beobachtungen online zu melden. Die Weißbeerige Mistel etwa scheine sich in den vergangenen Jahren auszubreiten, teilte der Nabu am Freitag mit. Genauere Daten sollen Informationen zu „Vorkommen und Bestandsgröße der kugelig wachsenden Pflanze“ liefern, die in den Baumkronen lebe. Meldungen über Nester von Eulen, Raben- und Greifvögeln oder Eichhörnchen ließen Rückschlüsse auf die Brutreviere der Tiere zu. Eine Bestimmungshilfe für Nester gebe es auf der NABU-Internetseite. dpa