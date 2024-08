Insekten Nabu: Deutlich weniger Wespen unterwegs als in Vorjahren

Auch in Rheinland-Pfalz werden Tierschützern in diesem Sommer weniger Wespennester gemeldet als in anderen Jahren. „Es ist wesentlich weniger“, sagte Rainer Michalski, Experte für Hymenoptera (Hautflügler) beim Naturschutzbund (Nabu) Rheinhessen. „In vorherigen Jahren hatten wir das zehn- oder zwanzigfache an Anfragen.“ Diese kommen von Menschen, die sich beim Nabu über Wespen und den Umgang mit ihren Nestern am Haus oder auf dem Grundstück informieren wollen. Für den Nabu ist die Zahl der Meldungen ein Indikator für die Verbreitung der Insekten. In Hessen berichten Tierschützer in diesem Sommer ebenfalls von weniger Wespen.