Nach 0:1: Petersen rettet Freiburg Remis gegen Mainz

Fans des Sportclub Freiburg sitzen vor Spielbeginn auf einer der Tribünen in der Sonne. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Freiburg Torjäger Nils Petersen kam, sah und lächelte: Der Stürmer-Routinier erzielt nach schwierigen Wochen wieder einmal einen wichtigen Treffer für den SC Freiburg. Das Gegentor der Mainzer hätte allerdings nicht zählen dürfen.

Nachdem Rekordjoker Nils Petersen dem SC Freiburg noch das 1:1 (0:1) gerettet hatte, wollte sich Trainer Christian Streich nicht über das irreguläre Führungstor des FSV Mainz 05 aufregen. „Natürlich war das Tor irregulär, aber Fehler passieren“, sagte der 56-Jährige am Samstag und gab Schiedsrichter Deniz Aytekin keine Schuld: „Herr Aytekin kann da gar nichts dafür, er kann es nicht sehen“, meinte der Coach. Petersen hatte zuvor dafür gesorgt, dass sich Streich zumindest über einen Punkt freuen durfte, nachdem die Freiburger in der ersten Halbzeit den Mainzern unterlegen waren und in der Offensive keine Mittel fanden.