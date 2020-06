Nach 1:3-Niederlage in Mainz: Werder braucht Fußball-Wunder

Der Mainzer Fernandes (M) erzielt gegen die Bremer Eggestein (r) und Torwart Pavlenka das 3:1. Foto: Arne Dedert/dpa

Mainz Der einst ruhmreiche SV Werder Bremen steht 40 Jahre nach dem ersten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte vor dem Absturz in die Zweitklassigkeit. Der viermalige deutsche Meister und sechsfache DFB-Pokalsieger unterlag am Samstag beim FSV Mainz 05 mit 1:3 (0:2) und kann sich am letzten Spieltag nur noch durch fremde Schützenhilfe in die Relegation retten.



Zwei Punkte beträgt der Rückstand des Tabellenvorletzten auf Fortuna Düsseldorf.