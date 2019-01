später lesen Nach 2:0-Führung: Mainz verliert gegen Standard Lüttich 2:3 FOTO: Jan Woitas FOTO: Jan Woitas Teilen

Twittern

Teilen



Der FSV Mainz 05 hat ein Fußball-Testspiel gegen Standard Lüttich mit 2:3 (2:1) verloren. Dabei war der Bundesligist am Dienstag in Marbella durch Tore von Jean-Paul Boetius (14. Minute) und Jean-Philippe Mateta (37.) in Führung gegangen. dpa