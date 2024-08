Parteien Nach 42 Jahren - Hubert Ulrich tritt bei den Grünen aus

Den Landesverband der Grünen im Saarland halte er „mittlerweile für einen Zufallsgenerator“, sagt er weiter. Wichtige Themen würden nicht aufgegriffen. „Das ist einfach nur ein großes Nichts“, so Ulrich. Der Austritt komme zum 1. Januar 2025, weil er bis dann noch Vorsitzender seines Ortsverbandes in Saarlouis sei, erklärte er. Der Eintritt in eine andere Partei „steht nicht zur Debatte“.