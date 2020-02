Kostenpflichtiger Inhalt: Nach AKK-Rückzug : Trierer Parteienforscher im Interview: „Die CDU droht in eine manifeste Krise zu rutschen“

Der Trierer Politikforscher Uwe Jun spricht im Volksfreund-Interview über die Krise der CDU. Foto: dpa/Birgit Reichert

Trier/Berlin Was Uwe Jun, Politikforscher der Uni Trier, zur Lage der CDU nach dem Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer, möglichen Kanzlerkandidaten und einer drohenden Demokratiekrise sagt.

War der Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer von CDU-Vorsitz und Kanzlerkandidatur wirklich nötig?

Uwe Jun: Annegret Kramp-Karrenbauer hätte noch versuchen können, das Blatt zu wenden. Sie ist aber in arge Bedrängnis geraten, weil sie in der Kommunikation viele Fehler gemacht hat und der öffentliche Druck sehr groß geworden ist. Spätestens die Eskalation nach der missglückten Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hat gezeigt: Die CDU treibt die Sehnsucht nach einer Führungsfigur, die klare Linien aufzeigt. Das ist nicht die Art von Frau Kramp-Karrenbauer, die eher einen vermittelnden Führungsstil bevorzugt. Es ist nicht unvermeidlich, aber nachvollziehbar, dass sie ihr Amt jetzt räumen will.

Welche Auswirkungen hat ihr Rückzug nun für die CDU?

Jun: Es wird eine große Diskussion geben, ob die Partei künftig den wirtschaftsliberalen, konservativen oder den pragmatischen Angela-Merkel-Weg der Mitte geht. Personell wird die CDU die Frage beantworten müssen, ob sie für das Kanzleramt Kandidaten wie Friedrich Merz oder Armin Laschet nominiert, die eher für Übergang stünden, oder auf einen echten Neuanfang mit jungen Leuten wie Jens Spahn oder Daniel Günther setzt.

Welche Wahl halten Sie für wahrscheinlich?

Jun: Naheliegend ist, dass die CDU sich auf einen Kandidaten verständigt, der nicht für einen gänzlichen Neuanfang steht und die Partei behutsam in die kommende Zeit hineinführt. Ich hege Zweifel, ob die CDU den Mut für einen jungen Kandidaten aufbringt. Die Union war in ihrer Geschichte immer eine Partei der kleinen Schritte.

Wird die CDU durch das AKK-Aus auch die Abgrenzung zu AfD und Linken neu überdenken?

Jun: Mittelfristig kann ich mir beides nicht vorstellen, weil die CDU eine staatstragende Partei ist und eine Zusammenarbeit mit Linken und AfD aus unterschiedlichen Motiven ablehnt. Es liegt in ihrer DNA, dass sie mit einer Partei, die sich als sozialistisch versteht, nicht kooperieren will. In Thüringen würde das mit Bodo Ramelow vielleicht noch gehen, doch in der Linken gibt es auch Personen,die in der SED aus Überzeugung mitgemacht haben. Eine Zusammenarbeit mit der AfD hält sie für unvereinbar, so lange dort Positionen vom völkischen, nationalistischen Flügel hochgehalten werden.

Die SPD tauschte Führungen in schwierigen Zeiten aus, nun fängt auch die CDU damit an und rutscht in Umfragen ab. Droht eine Krise der Demokratie?

Jun: So weit würde ich nicht gehen. Man kann aber von Krise (SPD) oder krisenhaften Erscheinungen (CDU) der beiden Parteien sprechen, die Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten wesentlich geprägt haben. Die CDU muss nun aufpassen. Wenn sie die Probleme zu lange laufen lässt und keine Lösung findet, die die Öffentlichkeit zufrieden stellt, droht sie tatsächlich in eine manifeste Krise zu rutschen. Es müsste viel zusammenkommen, dass die Grünen 2021 den Bundeskanzler stellen – ein fortdauerndes Tief der CDU könnte aber ihre Chance sein.

