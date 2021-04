Nach Amokfahrt: Trier will Fußgängerzone besser schützen

Ein Hinweisschild auf eine automatische Barriere steht an einer Strasse der Fussgängerzone in Trier. Foto: Harald Tittel/dpa

Trier/Mainz Poller, massiv verankerte Bänke und Sitzsteine: Mit einem neuen Sicherheitskonzept will Trier seine Innenstadt besser vor Taten wie der Amokfahrt vor knapp fünf Monaten schützen. Die City wird in zehn Zonen aufgeteilt, die durch Barrieren voneinander abgetrennt sind.

Eine „Überfahrt“ von einer Zone in eine Nachbarzone ist damit - außer für Lieferverkehr - nicht mehr möglich. „Damit soll verhindert werden, dass Fahrzeuge auf langen geraden Strecken eine hohe Geschwindigkeit aufnehmen können“, sagte ein Sprecher der Stadt. Das Konzept soll am (heutigen) Mittwochabend im Stadtrat beschlossen werden.

Der Amokfahrer von Trier war laut Polizei zumindest zeitweise 81 Stundenkilometer schnell, als er mit seinem Sportgeländewagen durch die Trierer Fußgängerzone raste und gezielt Menschen ansteuerte. Bei seiner Tat wurden fünf Menschen getötet und 24 Personen teils schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter sitzt seit der Amokfahrt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

Nach der Tat hat Trier ein vorheriges Pollerkonzept, das vor allem zur Verkehrslenkung dienen sollte, überarbeitet. „Es gibt keine totale Sicherheit vor Gewalt und Terror“, sagte Verkehrsdezernent Andreas Ludwig (CDU). In Planung seien Barrieren an 38 Orten - und zwar nicht nur Poller. „Wir wollen keine Polleritis“, sagte Ludwig. „Um die Durchfahrt an bestimmten Stellen zu ermöglichen, sind natürlich versenkbare Poller nötig.“ Darüber hinaus gebe es andere Möglichkeiten. Dazu gehörten massiv verankerte Bänke, Hochbeete, Sitzsteine und Fahrradbügel.