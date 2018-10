später lesen Nach Angriff auf Kickers-Fans: Durchsuchungen FOTO: Hasan Bratic FOTO: Hasan Bratic Teilen

Twittern

Teilen



Nach einem Angriff Mainzer Ultras auf Anhänger von Kickers Offenbach hat die Polizei neun Wohnungen unter anderem in Mainz und Mannheim durchsucht. Rund 60 Polizisten, darunter auch Spezialkräfte, seien am Dienstagmorgen im Einsatz gewesen, teilten die Mainzer Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mainz am Mittwoch gemeinsam mit. dpa