Extremismus Nach Angriff auf Polizeiwache - Ermittlungen dauern an

Nach dem islamistisch motivierten Angriff auf eine Polizeiwache in Linz im Norden von Rheinland-Pfalz dauern die Ermittlungen an. Bisher habe der Beschuldigte keine Aussage gemacht, teilte Oberstaatsanwalt Christopher do Paco Quesado von der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Ermittlungen liefen zu den Hintergründen und dem Motiv der Tat.