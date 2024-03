Laut Anklage frei erfunden Nach Angriffen auf Trierer Polizisten: Neuer Prozess wegen Falschnachrichten im Internet

Weil er wegen der Übergriffe auf Polizisten vor einer Trierer Diskothek falsche Geschichten im Internet verbreitet hat, muss sich am Dienstag ein 28-jähriger Mann wegen Verleumdung und Beleidigung vor dem Amtsgericht verantworten. Laut Anklage soll der Trierer nach dem Vorfall auf seinem Instagram-Account behauptet haben, einer der an dem Streit Beteiligten sei von den Polizisten – am Boden liegend – bewusstlos geschlagen und mit einer Elektropistole verletzt worden sein. Später sei das Opfer dann noch einmal von Polizisten zusammengeschlagen worden, sodass er anschließend ins Krankenhaus gebracht werden musste.