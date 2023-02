Kriminalität : Foto-Streit nach Attacken auf Polizei in Trier-West: Sind unsere Polizisten zu schlecht ausgestattet?

Eine rheinland-pfälzische Polizistin mit Bodycam: Derzeit sind längst nicht alle Kameras einsatzbereit, und neue Bodycams lassen auf sich warten. Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Trier Was geschah in der Nacht zum Freitag vor der Diskothek Secret Club in Trier-West? Während die Ermittlungen wegen der Attacken auf die Polizei laufen, gibt es auch erste politische Auseinandersetzungen. Ist die Polizei zu schlecht ausgerüstet?