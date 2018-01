Nach Aufregung um Missbrauchsfotos kehrt Ruhe an Kita ein

Eine Woche nach dem Fund einer Speicherkarte mit pornografischen Fotos und Videos von Kindern kehrt an einer pfälzischen Kita langsam wieder Ruhe ein. Bis Sonntag sei kein Kind von der Einrichtung abgemeldet worden, teilte der Ortsbürgermeister von Bruchmühlbach-Miesau, Klaus Neumann (SPD), mit. Die Teilnehmer einer außerordentlichen Elternversammlung am Donnerstababend hätten dem Team der Kita ihr Vertrauen ausgesprochen. dpa

Der Erzieher, in dessen Besitz die Speicherkarte gewesen sein soll, wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt. Gegen ihn wird wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material ermittelt. Dieses stammte nach Angaben der Polizei aus dem Internet. Ortsbürgermeister Neumann sagte am Sonntag, es sei „sicher, dass in der Kita kein Kindesmissbrauch stattgefunden hat“.