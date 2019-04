später lesen Nach Brand: 27-Jähriger wegen versuchten Mordes angeklagt Teilen

Twittern

Teilen



Nach einem gelegten Brand am Gebäude einer „Tafel“ in Lebach (Landkreis Saarlouis) hat die Staatsanwaltschaft Saarbrücken einen 27-Jährigen wegen versuchten Mordes angeklagt. Der Mann habe bei der Tat im Januar „zumindest in Kauf genommen“, dass sich Menschen in der Wohnung des Hauses aufhalten und durch das Feuer getötet werden könnten. dpa