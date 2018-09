später lesen Nach Brand von mehreren Gebäuden: Ursache weiterhin unklar Teilen

Twittern

Teilen



Nach dem Brand von mehreren Gebäuden in Alsenz (Donnersbergkreis) vergangene Woche ist die Ursache weiterhin unklar. Die Ermittlungen dauerten noch an, teilte die Polizei in Kaiserslautern am Montag mit. dpa