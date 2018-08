später lesen Nach Brandstiftung: Jugendliche Touristen als Tatverdächtige Teilen

Nach der Brandstiftung an sechs Linienbussen in der Eifel Anfang August hat die Polizei zwei jugendliche Touristen als Tatverdächtige ermittelt. Die beiden 18-jährigen Niederländer hätten damals gemeinsam mit ihren Eltern Urlaub auf einem Campingplatz in der Nähe des späteren Tatorts gemacht, teilte die Polizei in Trier am Freitag mit. dpa