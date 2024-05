Fußball Nach Champions-League-Spiel: Dortmund wechselt zehnmal

Borussia Dortmund legt drei Wochen vor dem Champions-League-Finale in London den personellen Schongang ein. Nach dem 1:0-Sieg bei Paris Saint-Germain am Dienstag verändert Edin Terzic seine Startelf für das Bundesliga-Spiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gleich auf zehn Positionen. Innenverteidiger Nico Schlotterbeck ist der einzige Profi, der sowohl in Paris als auch in Mainz von Anfang an aufgeboten wurde.