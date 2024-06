Staatsanwaltschaft Nach dem Tod einer 34-Jährigen: Haftbefehl gegen Ehemann

Nachdem er seine Ehefrau in einer Wohnung in Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) getötet haben soll, hat die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den Ehemann erlassen. Es habe sich der Verdacht ergeben, dass sich der 52-Jährige in der Nacht zum Sonntag Zugang zu der Wohnung verschaffte und seine Ehefrau tötete, teilte die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mit. Demnach musste der Mann bereits vor zwei Wochen wegen einer polizeilichen Gewaltschutzverfügung aus der Wohnung ausziehen.