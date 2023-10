Volksfreund-Serie „Auf Tour“ Herzlich willkommen an der Ahr! Der Tourismus kommt wieder in Schwung

Aufgeben? „Keine Option!“ Jammern ebenfalls nicht, auch wenn man es Andreas Carnott, dem Inhaber des Hotel-Restaurants Ruland in Altenahr kaum hätte verdenken können. Erst kam Corona, und dann hat das Hochwasser vom 14./15. Juli 2021 den Familienbetrieb mitten ins Herz getroffen: Restaurant, Küche, Garten sowie zwei Hotel-Etagen – alles total zerstört. Statt in Schockstarre zu vefallen, hat Carnott „den Laden in harter, sehr harter Wiederaufbau- und Ausbau-Arbeit“ fit gemacht für die Zukunft. Mit Erfolg. Die alten Stammgäste, vorwiegend aus NRW, kommen wieder, sind zufrieden und somit gute Werbebotschafter fürs Ruland. Nur ein Beispiel von vielen, das zeigt, dass es mit Gastronomie und Tourismus in der von schroffen Felsen und steilen Weinbergen geprägten Landschaft im Norden von Rheinland-Pfalz weitergeht.