Neue Führung Glockauers Nachfolger in der IHK Trier wird Donnerstag bekannt gegeben

Als Jan Glockauer (54) Mitte März die Bombe platzen ließ, dass er zum Jahresende den Posten des Hauptgeschäftsführer (HGF) der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier räumen wird, da hieß es bereits: Läuft alles nach Plan, könnte sein Nachfolger zum Sommer feststehen. Dem Vernehmen nach ist alles glattgelaufen. Und so werden das Präsidium und die Findungskommission zur Vollversammlung am kommenden Donnerstag, 11. Juli, den neuen Kandidaten oder die neue Kandidatin öffentlich machen. Das bestätigt die Kammer auf Volksfreund-Anfrage. Das Interesse an dem Posten war recht groß, ob der oder die Neue aus den Reihen der Kammer-Organisation oder gar aus der Region kommt, bleibt ein (noch) gut gehütetes Geheimnis.