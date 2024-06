Die Gerüchteküche brodelt Wird Trierer SPD-Senkrechtstarterin neue Ministerin am Mainzer Kabinettstisch?

Es war die politische Nachricht der Woche in Rheinland-Pfalz: Ministerpräsidentin Malu Dreyer gibt ihr Regierungsamt vorzeitig ab, Sozialminister Alexander Schweitzer übernimmt. Einen weiteren Wechsel gibt’s an der SPD-Spitze: Vorsitzender Roger Lewentz hört auf – und Sabine Bätzing-Lichtenthäler rückt von der Vize zur Parteichefin auf. So weit, so klar. Unklar ist allerdings noch, was mit den frei werdenden Stühlen passiert. Wer beerbt den in die Staatskanzlei wechselnden Multi-Minister Schweitzer? Und wer wird Nachfolgerin von Bätzing-Lichtenthäler im engeren SPD-Vorstand?