Nach Dreyer-Rückzug Ex-Innenminister Roger Lewentz gibt SPD-Parteivorsitz vorzeitig ab

Mit Dreyers Entscheidung am Mittwoch regelt sich nun auch diese zweite Nachfolgefrage in der rheinland-pfälzischen SPD. Die Entscheidung sei Teil eines Paketes gewesen, dass die SPD-Spitzen „miteinander geeint“ hätten, wie Malu Dreyer es am Mittwoch formulierte. Ebenso wie Sozialminister Alexander Schweitzer und Innenminister Michael Ebling zählte Bätzing-Lichtenthäler zu den potenziellen Nachfolgern Dreyers. Sollte der Parteitag die Westerwälderin Ende des Jahres an die Spitze wählen, würde die SPD am Schema festhalten, Parteivorsitz und Regierungschef-Amt auf unterschiedliche Schultern zu verteilen. Nur Ebling geht nun in der Riege potenzieller Anwärter leer aus.