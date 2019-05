Dürreschäden in Wäldern : Land wehrt sich gegen gefräßige Borkenkäfer

Mainz/Kaschenbach Private und kommunale Waldbesitzer bekommen Hilfen. Den Erfolg heftet sich ein Eifeler CDU-Mann an den „politischen Colt“.

Für Waldbesitzer war der Borkenkäfer der große Alptraum des vergangenen Jahres. Durch den Dürresommer vermehrte sich das gefräßige Insekt explosionsartig, futterte Löcher in die Rinden und richtete an Bäumen massiven Schaden an. Nachdem das Land im Doppelhaushalt 2019/20 bereits insgesamt 14 Millionen Euro draufgesattelt hat, um wirtschaftliche Schäden im Staatswald zu beheben, legt es nun auch bei kommunalen und privaten Waldbesitzern nach. Je 3,5 Millionen Euro zusätzlich stellt das Land ihnen in den kommenden beiden Jahren zur Verfügung, teilte Forstministerin Ulrike Höfken (Grüne) mit.