Zwei Jahren nach mehreren Einbrüchen in Firmen im Saarland hat die Polizei in Rumänien einen der mutmaßlichen Täter festgenommen. Er sei nach Deutschland ausgeliefert worden, teilte die Polizei in Saarbrücken am Donnerstag mit. dpa