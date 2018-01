später lesen Nach einem Raub sucht Polizei Opfer und Täter Teilen

Twittern

Teilen



Nach einem Raubüberfall in der Nacht zum Montag in Trier sind sowohl die Täter als auch das Opfer verschwunden. Zwei jüngere Männer sollen nach Angaben von Zeugen einen etwa 60-Jährigen überfallen haben, wie die Polizei mitteilte. Die Zeugen hätten berichtet, dass dieser Mann am Eingang der Europahalle umgeschubst und ausgeraubt worden sei. Sie gaben an, die Täter bis zum Rathaus verfolgt zu haben. Dort seien sie jedoch entkommen. Als die Helfer wieder zum Tatort zurückkamen, sei das mutmaßliche Opfer verschwunden gewesen. dpa