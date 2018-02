später lesen Nach Ende des Rosenmontagszugs vermehrt Schlägereien FOTO: Christoph Schmidt FOTO: Christoph Schmidt Teilen

Twittern

Teilen



Das närrische Mainz feiert heute den ausgelassenen Höhepunkt einer diesmal besonders kurzen Fastnachtskampagne. Rund 8800 Teilnehmer, unter ihnen 2100 Musiker, zeigen im Rosenmontagszug alle Facetten der „goldisch Meenzer Fassenacht“. Mit 139 Nummern ist der Zug etwas kürzer als der auf Rekordlänge angewachsene Lindwurm des vergangenen Jahres. Der Umzug startet in der Neustadt und schlängelt sich auf einer Länge von 7,2 Kilometern am Dom vorbei bis zum Münsterplatz. Der Mainzer Carneval-Verein (MCV) erwartet rund 550 000 Besucher in der für Autos weitgehend gesperrten Stadt. dpa