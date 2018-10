später lesen Nach Feuer bei BASF: Brandursache wohl technischer Defekt FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Nach dem Brand einer Lagerhalle auf dem Gelände des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen konnte nun die Ursache festgestellt werden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe ein technischer Defekt das Feuer am Sonntagabend ausgelöst. dpa