Flutkatastrophe : Innenminister Michael Ebling hält an Trierer ADD-Präsidenten fest

Mainz Der Trierer ADD-Präsident Thomas Linnertz erhält nach Rücktrittsforderungen Zuspruch vom Innenminister. Michael Ebling kündigte allerdings an, dass Linnertz nicht mehr lange für den Katastrophenschutz im Land zuständig sein wird.

Der neue Innenminister Michael Ebling (SPD) will auch künftig am Behördenleiter der Trierer Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion festhalten. „Ich vertraue ihm genauso wie die Ministerpräsidentin“, sagte Ebling im Interview mit dem Trierischen Volksfreund. „Thomas Linnertz widmet sich auch weiterhin Dingen wie der Kommunalaufsicht, Schulaufsicht und Flüchtlingsunterbringung.“ Vergangene Woche hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) dem ADD-Chef den Rücken gestärkt. Linnertz (SPD) war immer wieder in die Kritik geraten - zuletzt für das Krisenmanagement nach der Flutkatastrophe.

Ebling kündigte gegenüber dem TV allerdings auch an, dass ADD-Chef Linnertz nur noch in einer Übergangsphase für den Katastrophenschutz des Landes zuständig sein wird. „Diese Aufgabe wird ihm nicht mehr dauerhaft zugewiesen sein.“ In etwa ein bis zwei Jahren solle es einen neuen Präsidenten für die neue Landeskatastrophenschutzbehörde geben, so Ebling.