Attacke mit Eisenstangen : 40 Angreifer gehen in Trier gegen Polizisten vor - Innenminister: „Täter sollen die ganze Härte des Gesetzes spüren“

Trier Nach den gewalttätigen Angriffen auf Polizisten vor einer Trierer Diskothek hat der Mainzer Innenminister Ebling angekündigt, alles dranzusetzen, um die Täter ausfindig zu machen. Und der SPD-Innenpolitiker hat auch gesagt, wie das gelingen soll.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling hat nach den gewalttätigen Übergriffen auf die Polizei in Trier angekündigt, dass die Polizei alles daran setzen werde, die Täter zu ermitteln. Für die Aufklärung des Angriffs habe das Polizeipräsidium Trier eine sogenannte Besondere Aufbauorganisation eingerichtet und ermittelt mit starken Kräften. „Die Täter sollen die ganze Härte des Gesetzes spüren“, sagte der Innenminister am Freitagmorgen in Mainz.

40 Menschen haben in Trier-West Polizisten im Einsatz angegriffen

Bei dem gewalttätigen Angriff während eines Polizei-Einsatzes vor einer Diskothek in Trier-West sind in der Nacht zu Freitag rund 40 Menschen unter anderem mit Eisenstangen und Glasflaschen auf Polizisten losgegangen. Mindestens fünf Beamte seien dabei verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Morgen mit. Zwei Männer im Alter von 42 und 21 Jahren wurden in Gewahrsam genommen, weitere Personen sind flüchtig.