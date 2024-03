Kriminalität Nach Gewalttod von 24-Jähriger liegt Obduktionsergebnis vor

Eine in Frankenthal (Pfalz) tot gefundene Frau ist der Staatsanwaltschaft zufolge an einer Kombination aus Blutverlust und einer sogenannten Gasembolie infolge von Stich- und Schnittverletzungen gestorben. Das teilte die Anklagebehörde am Montag unter Hinweis auf das vorläufige Ergebnis der Obduktion mit. Die Ermittlungen zu den konkreten Umständen der Tat und zum Motiv dauern an.